02.01 07:50 MIGnews.com

Нетаниягу допросит полиция

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Следователи полиции проведут допрос с предостережением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу утром 2 января.Нетаниягу подозревают в получении дорогих подарков от двух бизнесменов. Допрос пройдет дома у главы правительства.Нетаниягу дал понять следователям, что допрос продлится столько, сколько нужно, и ограничений во времени не будет.В политических кругах распространились слухи о том, что Нетаниягу намерен провести досрочные выборы из-за расследований против него. Премьер эти слухи опроверг. Нетаниягу, открывая заседание кабинета 1 января, сказал, обращаясь к министрам: “Я рекомендую лидерам оппозиции успокоиться, и отправить успокоительные сигналы своим портным”.Нетаниягу не может назначить досрочные выборы без согласия своей партии, Ликуда. В Ликуде не видят необходимости проведения выборов и возможной потери мандатов в Кнессете - при том, что центральными темами предвыборной кампании может оказаться вопрос о легальном статусе расследования против Нетаниягу.Более того, начало предвыборной кампании, скорее всего, не будет означать приостановки расследований против Нетаниягу. Наиболее ярким примером является расследование о коррупции в партии наш Дом - Израиль, которое проводилось непосредственно в ходе последних выборов.Между тем, глава коалиции в Кнессете Давид Битон намерен внести на рассмотрение депутатов законопроект, запрещающий проведение расследований против главы правительства во время его каденции. Битан ссылается на пример французской законодательной системы. Во Франции запрещено проводить уголовное расследование в отношении действующего премьер-министра.