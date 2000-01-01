02.01 09:13 MIGnews.com

Конгресс "решительно" ответит на отмену санкций Трампом

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Попытки Дональда Трампа, когда он займет пост президента США, отменить последние антироссийские санкции уходящего главы государства Барака Обамы встретят жесткий ответ со стороны Конгресса, предупредил член Палаты представителей от штата Калифорния демократ Адам Шифф в интервью ABC News.Шифф полагает, что Конгресс в действительности настроен на еще большее усиление санкций в отношении Москвы. Он напомнил, что с такой инициативой выступили и демократы и республиканцы, назвав в этом контексте имена сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма. По мнению Шиффа, то, что было сделано нынешней администрацией, недостаточно для "сдерживания России".1 января Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам. По его словам, некорректно предъявлять обвинения, не обладая достаточной информацией.До этого, в конце декабря, власти США ввели санкции против российских спецслужб. Кроме того, были высланы 35 дипломатов. Администрация Обамы обвиняет Россию во вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, Москва все обвинения последовательно опровергает.Президент России Владимир Путин заявил, что считает последние шаги Белого дома недружественными.