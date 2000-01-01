Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву | Фото: Thinkstock02.01 09:20   MIGnews.com

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Российские дипломаты из США прибыли в Москву на самолете специального летного отряда "Россия", передает ТАСС.

Группа сотрудников посольства России накануне вылетела из страны из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса по требованию американских властей.

Уходящая администрация США во главе с Бараком Обамой ввела санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Также было объявлено о высылке из США 35 российских дипломатов.

Как подчеркнул в пятницу Путин, действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но миру в целом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:13
Конгресс "решительно" ответит на отмену санкций Трампом
08:54
Рухани: "Я настроен оптимистично о ситуации в стране"
08:51
Golan Telecom продадут "Электре"
08:18
Арестована дочь подруги президента Южной Кореи
08:16
Пьяный пилот заснул в кокпите перед взлетом
08:04
ЧП в Казахстане: 9 человек погибли при обрушении дома
07:50
Нетаниягу прокомментировал смерть Яакова Неэмана
07:25
Израиль: декабрь был самым дождливым за последние 20 лет
07:14
Минимальный отпуск в Израиле увеличат до 12 дней
06:31
Теракт в Ираке: убиты 7 полицейских
05:23
Ученые: залог крепких отношений пары – простые истины
04:37
В Москве выросли тарифы на проезд
03:22
Соленая пища вызывает мгновенное расширение сосудов
02:34
В Дагестане в ходе спецоперации ликвидировали двух боевиков
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus