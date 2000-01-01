02.01 09:20 MIGnews.com
Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
Российские дипломаты из США прибыли в Москву на самолете специального летного отряда "Россия", передает ТАСС.
Группа сотрудников посольства России накануне вылетела из страны из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса по требованию американских властей.
Уходящая администрация США во главе с Бараком Обамой ввела санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.
Также было объявлено о высылке из США 35 российских дипломатов.
Как подчеркнул в пятницу Путин, действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но миру в целом.
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