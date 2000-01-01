02.01 09:20 MIGnews.com

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

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Российские дипломаты из США прибыли в Москву на самолете специального летного отряда "Россия", передает ТАСС.Группа сотрудников посольства России накануне вылетела из страны из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса по требованию американских властей.Уходящая администрация США во главе с Бараком Обамой ввела санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.Также было объявлено о высылке из США 35 российских дипломатов.Как подчеркнул в пятницу Путин, действия США против России наносят ущерб не только двусторонним связям, но миру в целом.