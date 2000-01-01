Полиция прибыла в дом Нетаниягу для допроса

2 января в резиденцию премьер-министра Израиля в Иерусалиме прибыл наряд полиции, чтобы допросить Биньямина Нетаниягу по подозрению о получении им дорогостоящих подарков от двух израильских бизнесменов.
Как пишет израильская пресса, около 18.30 в дом Нетаниягу прибыли три следователя, которые и проведут допрос.
Напомним, что данный ход был санкционирован юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом. По слухам он готов одобрить также и начало уголовного расследования в отношении причастности Нетаниягу ко взяточничеству и мошенничеству, однако пока ничего по этому поводу не заявлял.