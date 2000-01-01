"Либо аннексия зоны С, либо Палестина - третьего не дано"
Партия "Еврейский дом" будет продвигать закон об аннексии израильского города в Иудее Маале-Адумим в рамках своей стратегии по аннексии всей "зоны С". Об этом председатель партии и министр просвещения Израиля Нафтали Беннет заявил, выступая в этом городе 2 января.
При этом Беннет ожидает, что на этом поприще все члены правительства окажут ему поддержку.
"Жители Израиля заплатили неисчислимое количество жертв и угроз за эту мессианскую политику палестинского государства. Мы должны прекратить маршировать по несправедливому пути палестинского государства и как можно скорее принять закон о Маале-Адумим, Иорданской долине, Офре, Ариэле и всей зоны С", - призвал глава "Еврейского дома".
Беннет утверждает, что сейчас предоставлено как никогда много возможностей для аннексии зоны С и призвал все партии в парламентской коалиции и всех членов правительства поддержать закон об аннексии Маале-Адумим.
"Без этого закона ни одно правительство не сможет называться национальным. Это наша последняя возможность до того, как международное сообщество создаст террористическое государство сразу за шоссе №6. Либо наш суверенитет (над зоной С – ред.), либо Палестина – третьего не дано", - сказал министр.