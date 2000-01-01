Основные пункты пенсионной программы НДИ

Основные положения программы НДИ по повышению уровня дохода людей пенсионного возраста в Израиле, вошедшие в бюджет государства начиная с 2017 года
Данная программа является первым шагом в рамках продвижения общей пенсионной реформы
1. Сумма: больше, чем обещано
На повышение уровня дохода пенсионеров выделяется дополнительно 1,9 млрд. шек. в год
Это:
- больше, чем любой социальный проект за последние 30 лет;
- в 5 с лишним раз больше, чем планировал выделить Минфин - 350.000.000
Пока недостаточно для того, чтобы достичь цели, указанной в Пенсионной программе НДИ – минимальный уровень дохода работавшего пенсионера в Израиле 5.000 шекелей в месяц на одного. Это первый шаг на пути к нашей цели и максимум того, что смогли "выбить" в рамках переговоров.
2. Сколько людей пенсионного возраста охвачены добавками:
- всего более 500 тысяч граждан Израиля в пенсионном возрасте:
По страховому стажу – добавки к пособию по старости получат около 400 тысяч человек;
Увеличение социальной надбавки - получат 198 тысяч человек;
Увеличение квартирного пособия – получат 64 тысячи семей;
Увеличение ежегодного подарка для пострадавших в Катастрофе – получат 68 тысяч узников и беженцев.
3. Поэтапно: не деление, а сложение. Почему не всё сразу?!
1,9 млрд. шек. – сумма субсидий в год. Основная сумма ассигнований – 1.7 млрд уже в 2017 - 2019 г. В 2020 г. - дополнительные 300 млн. шек. То есть поэтапно, увеличиваясь год от года, пока не достигнет на 4-м году 1,9 млрд., а затем – каждый год в этом размере. ВАЖНО: это не деление 1,9 млрд. на 4, а сложение в арифметической прогрессии от года к году, пока не дорастет до 1,9 млрд. – и начиная с четвертого года станет постоянной ежегодной суммой.
Почему не всё сразу – это деление на этапы выплат – требование министерства финансов. НДИ было против такой разбивки по годам. Но так как все нововведения выдвигались по требованию НДИ в рамках правительственного закона, а не частного – правительство поддержало требование министерства финансов.
4. Постоянно, в ранге закона
Эта сумма будет присутствовать отдельной строкой в бюджете всегда, на законном основании. Она может быть лишь увеличена, но не уменьшена. Еще раз: это правительственный закон (в рамках закона о хозяйственном регулировании.
5. Принятая программа - не пенсионная реформа, а ее начало
Выделенная сумма предназначена для решения первоочередной задачи - повышения жизненного уровня нескольких групп людей пенсионного возраста:
- получающих социальную надбавку,
- получающих соц.надбавку и живущих на съемной квартире,
- получающих соц.надбавку - работающих,
- не получающих соц.надбавку,
- не получающих соц.надбавку – работающих.
НДИ сочла необходимым согласиться на выделение 1.9 млрд. шек. более чем для 500 тысяч людей пенсионного возраста в качестве первого шага по увеличению уровня месячного дохода. Это еще не полномасштабная пенсионная реформа, а подход к ней. Главным революционным преобразованием является то, что нам удалось сломать привычный стереотип израильского истеблишмента (Минфина и Битуах Леуми) – до сих пор люди пенсионного возраста, не получающие социальную надбавку, считались обеспеченными, а наименее обеспеченными считались только те люди пенсионного возраста, которые получают социальную надбавку. Мы добились выделения около 1 млрд. шекелей в год на увеличение пособия по старости тем, кто проработал и не получает соц.надбавки. Этого удалось добиться в рамках отмены "карантина" на учет первых 10 лет страхового стажа – 2% в год (максимум 306 шек. на одного и 612 на двоих в месяц).
6. Это только первый шаг – за ним последует второй!
Было бы крайне опрометчиво со стороны НДИ отказываться от частичного увеличения уровня дохода значительной части пожилых людей (а среди них – большинство репатриантов пенсионного возраста) под предлогом того, что это решение недостаточно. НДИ воспринимает достигнутое необходимым началом преобразований – первым шагом и не собирается останавливаться на этом. Вторым шагом в решении проблемы дохода людей пенсионного возраста должно стать принятие Закона о минимальном уровне дохода для людей пенсионного возраста в рамках реформы НДИ.
7. Что входит в первый этап, кого затронет
7.1. Повышение пособия по старости («кицват зикна»). Отменена дискриминационная в отношении репатриантов мера, согласно которой увеличение пособия на 2% за каждый год страхового стажа в Израиле производилось, начиная с 11-го года работы в стране. Благодаря этому пособия вырастут у всех, кто отчислял деньги на Битуах леуми в Израиле до выхода на пенсию (на 20% за первых десять лет отчислений = 306 шек. прибавка на одного в месяц).
Охват: 440 тыс. чел.
7.2. Повышение социальной надбавки («ашламат ахнаса») На эти цели выделяется 400 млн. шек., мера коснется 240 тыс. чел. (добавка более чем 200 шек. в месяц на одного пенсионера и более чем 300 шек в месяц на пару)
7.3. Повышение уровня разрешенных доходов для пенсионеров. Потолок доходов (пенсия и/или зарплата для работающих пенсионеров), не лишающий права на получение социального пособия, повышен на 300 шекелей
7.4. Повышение пособия на съем жилья для пенсионеров. Эта мера коснется 64 тыс. чел., преимущественно – репатриантов. (добавка 200 шек. в месяц )
7.5. Увеличение строительства и приобретения социального жилья. На эти цели выделяется дополнительно 150 млн. шек. в 2017 году.
Приблизительные суммы увеличения соц.надбавки, страхового стажа и квартирного пособия:
Увеличение соц.надбавки:
С января 2017 г. +131 шек. на одного в месяц
С января 2018 г. +70 ( 131+70=+200) шек.
Увеличение пособия на съём квартиры для получающих соц.надбавку:
С января 2017 г. в среднем на + 70 шек. в месяц на одного
С января 2018 г. +80шек.(70+80=150)
С января 2019 г.+50 шек.(150+50=200) шек.в месяц на одного.
Надбавка за страховой стаж:
С января 2017 г. +2% = + 31 шек. на одного в месяц
С января 2018 г. +4%= +62 шек. (31+62=93) на одного в месяц
С января 2019 г. +12%= +182шек.( 93+182=275) на одного в месяц
С января 2020 г. +2%=31шек.(275+31=306) шек. на одного в месяц.
С января 2017 г. увеличение подарка для пострадавших в Катастрофе: +360 шек. на одного.
Разбивка выплат по годам - к сожалению, требование министерства финансов, которое было утверждено правительством.
8. Это сделала НДИ и никто кроме
Пенсионная проблема – общеизраильская, но только для русскоязычных израильтян она ключевая, жизненно важная. Ни одна партия, кроме НДИ, не выдвигала требование по увеличению уровня дохода людей пенсионного возраста в качестве своего главного требования на прошедших выборах и во время вхождения в коалицию. Тема пенсионной реформы – стоит во главе приоритетов НДИ наряду с безопасностью.
Все, что уже сделано и будет делаться, удалось и удастся добиться только силовым политическим давлением, и его оказывала только НДИ.
НДИ трижды ставила решение проблем «русских» пенсионеров ультимативно – как ключевой вопрос сначала формирования, а потом и существования правительственной коалиции.
Вследствие отказа принять условия начального этапа пенсионной реформы НДИ не вошла в коалицию после выборов 2015 года. Только после того, как в мае 2016 года эти условия были приняты, НДИ вошла в правительство. В августе 2016 НДИ согласилась поддержать проект госбюджета на 2017-2018 гг. только при условии принятия положений пенсионной реформы. Правительство было поставлено перед альтернативой: либо принять их, либо поставить под угрозу принятие бюджета, что привело бы к развалу коалиции и новым выборам.
9. Что необходимо сделать, чтобы добиться повышения уровня доходов людей пенсионного возраста до достойного уровня –5.000 шекелей на одного?
Необходима консолидация русскоязычной общины Израиля во имя решения этого вопроса и увеличение политической силы НДИ, представляющей интересы репатриантов!