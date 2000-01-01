02.01 19:47 MIGnews.com

Основные пункты пенсионной программы НДИ

Михаил Фейгин, пресс-секретарь партии НДИ

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На повышение уровня дохода пенсионеров выделяется дополнительно. в годЭто:, чем любой социальный проект за последние 30 лет;- в 5 с лишним раз, чем планировал выделить Минфин - 350.000.000для того, чтобы достичь цели, указанной в Пенсионной программе НДИ – минимальный уровень дохода работавшего пенсионера в Израиле 5.000 шекелей в месяц на одного. Это первый шаг на пути к нашей цели итого, что смогли "выбить" в рамках переговоров.- всего более 500 тысяч граждан Израиля в пенсионном возрасте:По страховому стажу – добавки к пособию по старости получат около 400 тысяч человек;Увеличение социальной надбавки - получат 198 тысяч человек;Увеличение квартирного пособия – получат 64 тысячи семей;Увеличение ежегодного подарка для пострадавших в Катастрофе – получат 68 тысяч узников и беженцев.1,9 млрд. шек. – сумма субсидий в год. Основная сумма ассигнований – 1.7 млрд уже в 2017 - 2019 г. В 2020 г. - дополнительные 300 млн. шек. То есть поэтапно, увеличиваясь год от года, пока не достигнет на 4-м году 1,9 млрд., а затем – каждый год в этом размере. ВАЖНО: это не деление 1,9 млрд. на 4, а сложение в арифметической прогрессии от года к году, пока не дорастет до 1,9 млрд. – и начиная с четвертого года станет постоянной ежегодной суммой.Почему не всё сразу – это деление на этапы выплат – требование министерства финансов. НДИ было против такой разбивки по годам. Но так как все нововведения выдвигались по требованию НДИ в рамках правительственного закона, а не частного – правительство поддержало требование министерства финансов.Эта сумма будет присутствовать отдельной строкой в бюджете всегда, на законном основании. Она может быть лишь увеличена, но не уменьшена. Еще раз: это правительственный закон (в рамках закона о хозяйственном регулировании.Выделенная сумма предназначена для решения первоочередной задачи - повышения жизненного уровня нескольких групп людей пенсионного возраста:- получающих социальную надбавку,- получающих соц.надбавку и живущих на съемной квартире,- получающих соц.надбавку - работающих,- не получающих соц.надбавку,- не получающих соц.надбавку – работающих.НДИ сочла необходимым согласиться на выделение 1.9 млрд. шек. более чем для 500 тысяч людей пенсионного возраста в качестве первого шага по увеличению уровня месячного дохода. Это еще не полномасштабная пенсионная реформа, а подход к ней. Главным революционным преобразованием является то, что нам удалось сломать привычный стереотип израильского истеблишмента (Минфина и Битуах Леуми) – до сих пор люди пенсионного возраста, не получающие социальную надбавку, считались обеспеченными, а наименее обеспеченными считались только те люди пенсионного возраста, которые получают социальную надбавку. Мы добились выделения около 1 млрд. шекелей в год на увеличение пособия по старости тем, кто проработал и не получает соц.надбавки. Этого удалось добиться в рамках отмены "карантина" на учет первых 10 лет страхового стажа – 2% в год (максимум 306 шек. на одного и 612 на двоих в месяц).Было бы крайне опрометчиво со стороны НДИ отказываться от частичного увеличения уровня дохода значительной части пожилых людей (а среди них – большинство репатриантов пенсионного возраста) под предлогом того, что это решение недостаточно. НДИ воспринимает достигнутое необходимым началом преобразований – первым шагом и не собирается останавливаться на этом. Вторым шагом в решении проблемы дохода людей пенсионного возраста должно стать принятие Закона о минимальном уровне дохода для людей пенсионного возраста в рамках реформы НДИ.7.1.. Отменена дискриминационная в отношении репатриантов мера, согласно которой увеличение пособия на 2% за каждый год страхового стажа в Израиле производилось, начиная с 11-го года работы в стране. Благодаря этому пособия вырастут у всех, кто отчислял деньги на Битуах леуми в Израиле до выхода на пенсию (на 20% за первых десять лет отчислений = 306 шек. прибавка на одного в месяц).Охват: 440 тыс. чел.7.2.На эти цели выделяется 400 млн. шек., мера коснется 240 тыс. чел. (добавка более чем 200 шек. в месяц на одного пенсионера и более чем 300 шек в месяц на пару)7.3.. Потолок доходов (пенсия и/или зарплата для работающих пенсионеров), не лишающий права на получение социального пособия, повышен на 300 шекелей7.4.. Эта мера коснется 64 тыс. чел., преимущественно – репатриантов. (добавка 200 шек. в месяц )7.5.. На эти цели выделяется дополнительно 150 млн. шек. в 2017 году.Приблизительные суммы увеличения соц.надбавки, страхового стажа и квартирного пособия:Увеличение соц.надбавки:С января 2017 г. +131 шек. на одного в месяцС января 2018 г. +70 ( 131+70=+200) шек.Увеличение пособия на съём квартиры для получающих соц.надбавку:С января 2017 г. в среднем на + 70 шек. в месяц на одногоС января 2018 г. +80шек.(70+80=150)С января 2019 г.+50 шек.(150+50=200) шек.в месяц на одного.Надбавка за страховой стаж:С января 2017 г. +2% = + 31 шек. на одного в месяцС января 2018 г. +4%= +62 шек. (31+62=93) на одного в месяцС января 2019 г. +12%= +182шек.( 93+182=275) на одного в месяцС января 2020 г. +2%=31шек.(275+31=306) шек. на одного в месяц.С января 2017 г. увеличение подарка для пострадавших в Катастрофе: +360 шек. на одного.Разбивка выплат по годам - к сожалению, требование министерства финансов, которое было утверждено правительством.Пенсионная проблема – общеизраильская, но только для русскоязычных израильтян она ключевая, жизненно важная. Ни одна партия, кроме НДИ, не выдвигала требование по увеличению уровня дохода людей пенсионного возраста в качестве своего главного требования на прошедших выборах и во время вхождения в коалицию. Тема пенсионной реформы – стоит во главе приоритетов НДИ наряду с безопасностью.Все, что уже сделано и будет делаться, удалось и удастся добиться только силовым политическим давлением, и его оказывала только НДИ.НДИ трижды ставила решение проблем «русских» пенсионеров ультимативно – как ключевой вопрос сначала формирования, а потом и существования правительственной коалиции.Вследствие отказа принять условия начального этапа пенсионной реформы НДИ не вошла в коалицию после выборов 2015 года. Только после того, как в мае 2016 года эти условия были приняты, НДИ вошла в правительство. В августе 2016 НДИ согласилась поддержать проект госбюджета на 2017-2018 гг. только при условии принятия положений пенсионной реформы. Правительство было поставлено перед альтернативой: либо принять их, либо поставить под угрозу принятие бюджета, что привело бы к развалу коалиции и новым выборам.Необходима консолидация русскоязычной общины Израиля во имя решения этого вопроса и увеличение политической силы НДИ, представляющей интересы репатриантов!