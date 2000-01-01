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Суд Чехии не признал бросание яиц в президента преступлением 02.01 18:58   MIGnews.com

Суд Чехии не признал бросание яиц в президента преступлением

Суд Праги поставил точку в деле двухлетней давности, не признав действия одного из демонстрантов, который бросал яйца в выступавшего президента республики Милоша Земана, преступлением. Как сообщает чешское ТВ, злоумышленник совершил проступок, поэтому ему грозит лишь административное наказание.

В постановлении суда сказано, что инцидент произошел 17 ноября 2014 года в пражском районе Албертов при открытии памятной доски к 25-летию падения коммунистического режима. Таким образом присутствующие, преимущественно студенты, выразили свое недовольство президентом – его высказываниями о ситуации в Украине, пристрастием к алкоголю и вульгарным изречениями в адрес Pussy Riot на радио.

Большая часть толпы освистывала Земана, но вскоре на сцену полетели и яйца, одно из которых попало в гостя мероприятия – президента Германии Йоахима Гаука. Изначально были арестованы двое чехов, но вскоре одного из них оправдали и отпустили.

"Ныне, при рассмотрении дела бросавшего яйца мужчины, суд пришел к выводу, что он совершил проступок, который наказывается в административном порядке", - сказано в решении судьи.
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