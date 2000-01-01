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Нетаниягу отрицает обвинения: не спешите праздновать победу | Фото: Коби Гидеон/GPO02.01 17:51   MIGnews.com

Нетаниягу отрицает обвинения: не спешите праздновать победу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призывает израильскую прессу и парламентскую оппозицию не праздновать преждевременно его допрос в полиции.

"Мы обратили внимание на сообщения в СМИ. Мы слышим звуки празднований в телестудиях и в залах оппозиции. Отложите празднование, не опережайте события. Я уже говорил вам и повторю вновь: ничего не будет, потому что ничего не было. Вы продолжаете делать дикие заявления, а мы продолжаем руководить Израилем", - заявил глава правительства на заседании фракции "Ликуд".

Лидер оппозиции и партии "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог ответил ему, что не видит повода для радости.

"Это не счастливый, а тяжкий день для Государства Израиль. Мы не злорадствуем. Я хочу сказать, что самым главным моментом в таких ситуациях является осознание верховенства закона в этой стране. Мы должны довериться на правовые органы и позволить им завершить расследование без страха или вмешательств. В частности, мы должны положить конец тупым и ненужным законопроектам, создающимся в попытке изменить тот факт, что решение (допросить Биньямина Нетаниягу – ред.) опирается на заключение генерального прокурора и независимую и объективную систему", - заявил он на заседании своей партии 2 января.

С наилучшими пожеланиями обратился к премьер-министру Нетаниягу лидер партии "Еш Атид", экс-министр финансов Яир Лапид.

"Я желаю ему, его семье и государству Израиль, чтобы не обнаружилось ничего предосудительного в его поведении … Хочу напомнить членам оппозиции о существовании презумпции невиновности. Для всех, включая главу правительства. Нужно позволить полиции делать свою работу", - сказал он.

Партнер Нетаниягу по коалиции, председатель "Еврейского дома" Нафтали Беннет выразил уверенность, что премьер-министр не должен уходить в отставку лишь из-за одного факта начала расследования против него.

"Расследование может ничем не закончиться. Но существует большая важность для стабильности правительства Государства Израиль. Важно, чтобы правительства функционировали полные четыре года. Пришло время нам проявить эффективность, это хорошее национальное правительство", - подчеркнул он.
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