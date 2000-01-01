02.01 19:10 MIGnews.com

В ФРГ допустили участие Асада в переходном процессе в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Участие президента Сирии Башара Асада в политическом урегулировании в переходный период возможно при серьезном ограничении его полномочий, приводит ТАСС заявление представителя МИД ФРГ Мартина Шефера.“Мне кажется очевидным, что без серьезного ограничения прерогатив президента Асада решения конфликта не будет”, - отметил он.Шефер добавил, что дальнейшая судьба сирийского президента, как и роль оппозиционных формирований в создании органов власти, должна стать предметом обсуждения на переговорах в Астане.“С нашей точки зрения важно, чтобы то, что было объявлено Россией, Ираном и Турцией, а именно намерение уже в ближайшие недели собрать за столом представителей правительства и оппозиции, было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН”, - заявил он.31 декабря Совбез ООН единогласно единогласно принял резолюцию России и Турции о поддержке договоренностей о прекращении огня в САР и проведения в Астане переговоров с участием правительства Сирии и представителей оппозиции.