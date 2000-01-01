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В ФРГ допустили участие Асада в переходном процессе в Сирии 02.01 19:10   MIGnews.com

В ФРГ допустили участие Асада в переходном процессе в Сирии

Участие президента Сирии Башара Асада в политическом урегулировании в переходный период возможно при серьезном ограничении его полномочий, приводит ТАСС заявление представителя МИД ФРГ Мартина Шефера.

“Мне кажется очевидным, что без серьезного ограничения прерогатив президента Асада решения конфликта не будет”, - отметил он.

Шефер добавил, что дальнейшая судьба сирийского президента, как и роль оппозиционных формирований в создании органов власти, должна стать предметом обсуждения на переговорах в Астане.

“С нашей точки зрения важно, чтобы то, что было объявлено Россией, Ираном и Турцией, а именно намерение уже в ближайшие недели собрать за столом представителей правительства и оппозиции, было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН”, - заявил он.

31 декабря Совбез ООН единогласно единогласно принял резолюцию России и Турции о поддержке договоренностей о прекращении огня в САР и проведения в Астане переговоров с участием правительства Сирии и представителей оппозиции.
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