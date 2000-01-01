02.01 17:00 MIGnews.com

Ксения Светлова: Пенсионная реформа НДИ – позор, а не победа

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Бюджет принят. Реального решения проблемы старшего поколения в бюджете нет. Увидев очередные материалы, победно рапортующие о "решении пенсионной проблемы партией НДИ" депутат кнессета Ксения Светлова сказала:"На протяжении прошедшего года, когда шли громкие разговоры о "решении пенсионной проблемы русскоязычных израильтян" я и другие депутаты Сионистского лагеря, а также и других партий пристально следили за происходящим. Мы изучили бюджет, и не увидели в нем реального решения проблем пожилых израильтян, мы подавали на пересмотр отдельные пункты бюджета, связанные с "пенсионной реформой" и вопросом общественного жилья, которые казались нам не адекватными. И теперь, когда позади остались новогодние фейерверки и развеялся дым, правда жизни стучится в дверь.Абсурдно, что вся так называемая "пенсионная реформа" в конце концов вылилась в ничтожную сумму – 31 шекель на человека. Это тоже важно, но напомню, что такое в нашей стране 31 шекель. На 31 шекель человек не может сходить в магазин даже один раз, чтобы купить себе хлеб, молоко и другие основные продукты питания; этого не хватает для того, чтобы купить, например, упаковку лекарства от простуды, поэтому речь, конечно же, идет о каких-то считанных грошах. Это не та сумма, о которой можно хоть сколько-нибудь всерьез говорить. Постыдились бы, а они кричат о "победе". Какая ж тут победа...Полностью поддерживаю акцию протеста на "русской" улице Романа Лейдермана и борьбу других активистов общины за свои права, за наше старшее поколение. Как депутат, конечно же, буду продолжать бороться за то, чтобы люди, которые приехали в Израиль, так называемая группа "45 плюс" получили достойную пенсию.Недопустимо, чтобы Государство Израиль просто выкидывало на улицу, на холод и голод, огромное количество русскоязычных израильтян, которые привели к процветанию нашей экономики, которые полностью изменили картину дня в плане науки, в плане развития, в плане академии, которые строили эту страну 25 лет, а теперь остались ни с чем, без квартиры или пенсии.В ходе зимней сессии наша фракция подаст законопроект о пенсиях, к разработке которого был причастен также профессор Мануэль Трахтенберг, крупнейший израильский экономист. Моя дверь всегда открыта для вас, и мы будем работать вместе до тех пор, пока этой неотложной проблеме не будет найдено подобающее, настоящее, а не "липовое" решение".А что думают специалисты? Напомним, каково мнение о "пенсионной победе" НДИ одного из ведущих специалистов в экономике Израиля, профессора Трахтенберга. Профессор экономики Мануэль Трахтенберг (Сионистский лагерь):"Десятки тысяч израильских стариков живут в страшной нищете. К сожалению, многие из них – выходцы из бывшего СССР. На мой профессиональный взгляд, как профессора экономики, "достижения" партии НДИ – это не предмет для гордости. Мне кажется, что имела место продажа интересов нищих стариков ради министерских постов, которые получила партия НДИ, поскольку никакого реального решения пенсионной проблемы нет.Но существует ли решение? Да, существует. В случае следования разработанной нами экономической программы, каждый нуждающийся получил бы прибавку в 883 шекелей в месяц уже сегодня, вместо пустых обещаний. И сделать это можно было бы немедленно. Реалистичная и профессиональная программа для решения существующей проблемы разработана и ее можно воплотить в жизнь немедленно, вместо того фарса, который мы видим сейчас. Мы продолжаем бороться за реальное решение проблемы старшего поколения".