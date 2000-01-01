02.01 16:42 MIGnews.com

Австралия не переместит посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В планы Австралии не входит перемещение посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалиме. Об этом изданию The Sydney Morning Herald местный министр иностранных дел Джули Бишоп сообщила 1 января.Таким образом, глава МИДа ответила на призыв экс-премьер-министра намерением выступил избранный президент США Дональд Трамп. Кроме того, бывший премьер призвал также урезать выделяемую Палестинской автономии финансовую поддержку в размере 40 млн. долларов ежегодно, потому что эти деньги "идут на выплаты террористам и их семьям.Бишоп отклонила призывы Эббота, назвав поддержку палестинцев частью государственной политики нулевой терпимости мошенничества и коррупции.Кроме нее, на призыв бывшего премьер-министра отреагировал и глава палестинской делегации в Австралии Иззат Абдулхади. Он предупредил, что статус Иерусалима имеет огромное значение для мусульманских стран, и, соответственно, если Австралия решит переместить свое посольство в этот город (чем признает его статус как столицы Израиля), то может навлечь на себя санкции арабских государств."Международное право рассматривает Восточный Иерусалим в качестве части оккупированных палестинских территорий и эта позиция поддерживается подавляющим большинством международного сообщества", - сказал Абдулхади, заверив, что перемещение посольства нанесет ущерб политике "двух государств".