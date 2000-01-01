Яир Лапид: я призываю провести расследование без проволочек
"Сегодня вечером полиция планирует допросить главу правительства. Я желаю ему, его семье и государству Израиль, чтобы не обнаружилось ничего предосудительного в его поведении. Если два премьер-министра подряд будут обвинены в коррупции, очень тяжело будет вернуть гражданам страны веру в людей, стоящих у власти.
Я хочу напомнить членам оппозиции о существовании презумпции невиновности. Для всех, включая главу правительства. Нужно позволить полиции делать свою работу, но вместе с тем,
Мы не можем позволить, чтобы повторилась история с Ольмертом. Нельзя погрязнуть в затянувшемся расследовании. Нельзя допустить, чтобы вместо рабочих встреч с МОСАДом и ШАБАКом, с главой генштаба и министром финансов, глава правительства проводил все свое время с адвокатами и следователями.
Человек, находящийся под следствием, пребывает в постоянном стрессе. Это понятно и естественно.
Однако премьер-министр должен концентрироваться на множестве вещей, а не на доказательствах своей невиновности. Я призываю всех – от канцелярии главы правительства до канцелярии юридического советника правительства: давайте покончим с этим без проволочек. Посвятите все свое время этому расследованию, чтобы закончить его как можно скорее.
И еще. До сих пор слышны отголоски постыдной резолюции Совета Безопасности ООН. Мир должен знать, что мы ее не примем. Мы не будем плясать под их дудку. Вместе с этим, мы должны подготовиться к последствиям. У данной резолюции есть юридические аспекты, которые могут привести к волне исков в международных судах не только против министров и членов кабинета безопасности Израиля, но и против солдат и офицеров ЦАХАЛа.
Депутат Кнессета от фракции "Еш Атид" Меир Коэн подал на этой неделе законопроект, в котором говорится, что в случае исков против солдат и офицеров ЦАХАЛа, они смогут получить полную государственную финансовую поддержку для своей защиты в международных судах. Нельзя бросать на произвол наших военнослужащих. Ни на поле боя, ни в судах.
Да, эта законодательная инициатива исходит от оппозиции, однако ЦАХАЛ выше политических игр. Я призываю членов коалиции поддержать наш законопроект. Мир должен знать, что мы будем отстаивать интересы наших солдат", - заявил сегодня на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.