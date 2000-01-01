Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Яир Лапид: я призываю провести расследование без проволочек 02.01 16:23   MIGnews.com

Яир Лапид: я призываю провести расследование без проволочек

"Сегодня вечером полиция планирует допросить главу правительства. Я желаю ему, его семье и государству Израиль, чтобы не обнаружилось ничего предосудительного в его поведении. Если два премьер-министра подряд будут обвинены в коррупции, очень тяжело будет вернуть гражданам страны веру в людей, стоящих у власти.

Я хочу напомнить членам оппозиции о существовании презумпции невиновности. Для всех, включая главу правительства. Нужно позволить полиции делать свою работу, но вместе с тем,

Мы не можем позволить, чтобы повторилась история с Ольмертом. Нельзя погрязнуть в затянувшемся расследовании. Нельзя допустить, чтобы вместо рабочих встреч с МОСАДом и ШАБАКом, с главой генштаба и министром финансов, глава правительства проводил все свое время с адвокатами и следователями.

Человек, находящийся под следствием, пребывает в постоянном стрессе. Это понятно и естественно.

Однако премьер-министр должен концентрироваться на множестве вещей, а не на доказательствах своей невиновности. Я призываю всех – от канцелярии главы правительства до канцелярии юридического советника правительства: давайте покончим с этим без проволочек. Посвятите все свое время этому расследованию, чтобы закончить его как можно скорее.

И еще. До сих пор слышны отголоски постыдной резолюции Совета Безопасности ООН. Мир должен знать, что мы ее не примем. Мы не будем плясать под их дудку. Вместе с этим, мы должны подготовиться к последствиям. У данной резолюции есть юридические аспекты, которые могут привести к волне исков в международных судах не только против министров и членов кабинета безопасности Израиля, но и против солдат и офицеров ЦАХАЛа.

Депутат Кнессета от фракции "Еш Атид" Меир Коэн подал на этой неделе законопроект, в котором говорится, что в случае исков против солдат и офицеров ЦАХАЛа, они смогут получить полную государственную финансовую поддержку для своей защиты в международных судах. Нельзя бросать на произвол наших военнослужащих. Ни на поле боя, ни в судах.

Да, эта законодательная инициатива исходит от оппозиции, однако ЦАХАЛ выше политических игр. Я призываю членов коалиции поддержать наш законопроект. Мир должен знать, что мы будем отстаивать интересы наших солдат", - заявил сегодня на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

пресс-служба фракции "Еш Атид"
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:00
Ксения Светлова: Пенсионная реформа НДИ – позор, а не победа
16:42
Австралия не переместит посольство из Тель-Авива в Иерусалим
16:30
Тройной теракт в Багдаде: погибли более 40 человек
16:01
21 жена Гоэля Рацона подала иск к государству Израиль
15:56
В Новый год Hollywood переделали на "святую марихуану"
15:17
По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
14:52
В Германии задержан пособник террористов
14:40
В Сети появились фото стамбульского территориста
14:33
Иерусалим: на телах погибших девочек найдены следы насилия
14:25
Раненная в теракте израильтянка: не летайте в Турцию
14:17
Болтон призвал Трампа принять меры против ООН
14:12
Египет пропустил в Газу более 100 тысяч тонн цемента
13:52
Китай: Гонконг не станет "подрывной базой"
13:38
Натан Щаранский прокомментировал кончину Яакова Неемана
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus