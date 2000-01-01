02.01 16:23 MIGnews.com

Яир Лапид: я призываю провести расследование без проволочек

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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"Сегодня вечером полиция планирует допросить главу правительства. Я желаю ему, его семье и государству Израиль, чтобы не обнаружилось ничего предосудительного в его поведении. Если два премьер-министра подряд будут обвинены в коррупции, очень тяжело будет вернуть гражданам страны веру в людей, стоящих у власти.Я хочу напомнить членам оппозиции о существовании презумпции невиновности. Для всех, включая главу правительства. Нужно позволить полиции делать свою работу, но вместе с тем,Мы не можем позволить, чтобы повторилась история с Ольмертом. Нельзя погрязнуть в затянувшемся расследовании. Нельзя допустить, чтобы вместо рабочих встреч с МОСАДом и ШАБАКом, с главой генштаба и министром финансов, глава правительства проводил все свое время с адвокатами и следователями.Человек, находящийся под следствием, пребывает в постоянном стрессе. Это понятно и естественно.Однако премьер-министр должен концентрироваться на множестве вещей, а не на доказательствах своей невиновности. Я призываю всех – от канцелярии главы правительства до канцелярии юридического советника правительства: давайте покончим с этим без проволочек. Посвятите все свое время этому расследованию, чтобы закончить его как можно скорее.И еще. До сих пор слышны отголоски постыдной резолюции Совета Безопасности ООН. Мир должен знать, что мы ее не примем. Мы не будем плясать под их дудку. Вместе с этим, мы должны подготовиться к последствиям. У данной резолюции есть юридические аспекты, которые могут привести к волне исков в международных судах не только против министров и членов кабинета безопасности Израиля, но и против солдат и офицеров ЦАХАЛа.Депутат Кнессета от фракции "Еш Атид" Меир Коэн подал на этой неделе законопроект, в котором говорится, что в случае исков против солдат и офицеров ЦАХАЛа, они смогут получить полную государственную финансовую поддержку для своей защиты в международных судах. Нельзя бросать на произвол наших военнослужащих. Ни на поле боя, ни в судах.Да, эта законодательная инициатива исходит от оппозиции, однако ЦАХАЛ выше политических игр. Я призываю членов коалиции поддержать наш законопроект. Мир должен знать, что мы будем отстаивать интересы наших солдат", - заявил сегодня на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.