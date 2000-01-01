02.01 17:50 MIGnews.com

Власти Германии положительно оценили перемирие в Сирии

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Правительство ФРГ положительно оценивает достигнутое при участии России, Турции и Ирана перемирие в Сирии. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны, пишет РИА Новости.Власти Германии констатировали, что России, Турции и Ирану удалось добиться режима прекращения огня. Это произошло благодаря контактам с теми, у кого есть военная власть в Сирии. Это был “однозначно правильный шаг”, вне зависимости от взаимоотношений участников процесса урегулирования, отметили в МИД.Если перемирие в Сирии продержится, это будет предпосылкой для политического процесса, считают в Германии.Ранее Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции по Сирии, который предложили Россия и Турция.