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flickr 02.01 18:47   MIGnews.com

Обама рассказал, когда выступит с прощальной речью

Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января, сообщает CNN.

"Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", – приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.

При этом Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.
Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.
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