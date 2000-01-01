02.01 18:47 MIGnews.com

Обама рассказал, когда выступит с прощальной речью

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Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января, сообщает CNN."Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", – приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.При этом Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.