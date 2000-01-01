02.01 14:17 MIGnews.com

Болтон призвал Трампа принять меры против ООН

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Бывший посол США в ООН Джон Болтон в воскресенье, 1 января, призвал к США принять меры против международного органа и стран-членов, которые поддержали резолюцию, осуждающую израильские поселения.Во время интервью на AM 970 в Нью-Йорке, Болтон выделил Малайзию и Венесуэлу, заявив, что США должны сократить свою иностранную помощь странам.Тем не менее, Болтон предусмотрел, что администрация Трампа и Израиль должны дать странам еще один шанс."Я просто думаю, что это была очень плохая идея",- добавил Болтон, говоря о резолюции.В воскресенье он также приветствовал законодателей Республиканской партии, которые призвали к сокращению платежей от США к ООН, но утверждал, что страна должна идти дальше, делая платежи на добровольной основе.