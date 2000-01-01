Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 02.01 13:52   MIGnews.com

Китай: Гонконг не станет "подрывной базой"

Китай не позволит никому использовать Гонконг в качестве базы для подрывной деятельности против континентального Китая или нанести ущерб его политической стабильности, как заявил высокопоставленный чиновник в Пекине государственному телевидению.

Китайские лидеры все больше обеспокоены молодым движением за независимость в Гонконге, который вернулся под контроль материка в 1997 году с обещанием автономии, известной как "одна страна, две системы".

В интервью государственному телевидению Чжан Сяомин, глава Бюро по связям Китая в Гонконге, заявил, что Пекин не будет вмешиваться в дела, которые влияют на автономию Гонконга.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:17
По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
14:52
В Германии задержан пособник террористов
14:40
В Сети появились фото стамбульского территориста
14:33
Иерусалим: на телах погибших девочек найдены следы насилия
14:25
Раненная в теракте израильтянка: не летайте в Турцию
14:17
Болтон призвал Трампа принять меры против ООН
14:12
Египет пропустил в Газу более 100 тысяч тонн цемента
13:38
Натан Щаранский прокомментировал кончину Яакова Неемана
13:23
Теракт в Стамбуле: подозревают выходца из Средней Азии
13:02
Кнессет примет закон о разделе квартир
12:56
Массивные облавы на севере Израиля  
12:51
Крик "Аллаху Акбар" раздался в крупном аэропорту Турции
12:21
Опять "длинная рука" Москвы
12:10
Свыше 30 человек погибли при мощном взрыве в Багдаде
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus