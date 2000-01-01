02.01 13:52 MIGnews.com

Китай: Гонконг не станет "подрывной базой"

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Китай не позволит никому использовать Гонконг в качестве базы для подрывной деятельности против континентального Китая или нанести ущерб его политической стабильности, как заявил высокопоставленный чиновник в Пекине государственному телевидению.Китайские лидеры все больше обеспокоены молодым движением за независимость в Гонконге, который вернулся под контроль материка в 1997 году с обещанием автономии, известной как "одна страна, две системы".В интервью государственному телевидению Чжан Сяомин, глава Бюро по связям Китая в Гонконге, заявил, что Пекин не будет вмешиваться в дела, которые влияют на автономию Гонконга.