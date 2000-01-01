02.01 11:58 MIGnews.com

Гатас отстранен от участия в работе Кнессета

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Басель Гатас отстранен от участия в работе израильского парламента срок шесть месяцев.Соответствующее решение принято комитетом Кнессета по этике. Решение принято большинством членов комитета. Против высказался только один - товарищ Гатаса по фракции Юсеф Джабарин.Согласно решению, Гатас не сможет принимать участия в работе комитетов и в дискуссиях в Кнессете. В то же время, ему будет позволено принимать участие в голосованиях, и его зарплата будет сохранена.