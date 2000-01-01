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02.01 11:58   MIGnews.com

Гатас отстранен от участия в работе Кнессета

Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Басель Гатас отстранен от участия в работе израильского парламента срок шесть месяцев.

Соответствующее решение принято комитетом Кнессета по этике. Решение принято большинством членов комитета. Против высказался только один - товарищ Гатаса по фракции Юсеф Джабарин.

Согласно решению, Гатас не сможет принимать участия в работе комитетов и в дискуссиях в Кнессете. В то же время, ему будет позволено принимать участие в голосованиях, и его зарплата будет сохранена.
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