ХАМАС выдвинул идею создания федерации с Иудеей и Самарией
Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил, что федерация между территорией Иудеи и Самарии и сектором Газа может стать реальным решением продолжающегося разделения между ХАМАСом и ФАТХ.
"Федерация между территорией Иудеи и Самарии и сектором Газа может быть лучше, чем продолжающееся разделение", - сказал Муса Абу Марзук, заместитель председателя политбюро ХАМАСа.
Федерация определяется как политическая организация, состоящая из частично самоуправляемых регионов.
Разделение между ХАМАСом, который контролирует сектор Газа, и ФАТХ, который доминирует на территории Иудеи и Самарии, длится уже более девяти лет.
Арабские и международные стороны предприняли многочисленные усилия по прекращению разделения, а также проводили надзор соглашений между двумя сторонами, которые в конечном итоге остались невыполненными.
Абу Марзук добавил, что другие страны использовали модель федерации, чтобы объединить их страны, независимо от их географического размера.