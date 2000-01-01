Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






02.01 11:55   MIGnews.com

ХАМАС выдвинул идею создания федерации с Иудеей и Самарией

Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил, что федерация между территорией Иудеи и Самарии и сектором Газа может стать реальным решением продолжающегося разделения между ХАМАСом и ФАТХ.

"Федерация между территорией Иудеи и Самарии и сектором Газа может быть лучше, чем продолжающееся разделение", - сказал Муса Абу Марзук, заместитель председателя политбюро ХАМАСа.

Федерация определяется как политическая организация, состоящая из частично самоуправляемых регионов.

Разделение между ХАМАСом, который контролирует сектор Газа, и ФАТХ, который доминирует на территории Иудеи и Самарии, длится уже более девяти лет.

Арабские и международные стороны предприняли многочисленные усилия по прекращению разделения, а также проводили надзор соглашений между двумя сторонами, которые в конечном итоге остались невыполненными.

Абу Марзук добавил, что другие страны использовали модель федерации, чтобы объединить их страны, независимо от их географического размера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:10
Свыше 30 человек погибли при мощном взрыве в Багдаде
11:58
Гатас отстранен от участия в работе Кнессета
11:21
Турция и РФ уничтожили 22 боевика ISIS
11:10
В США подсчитывают курьезные случаи родов
10:51
Франция стремится к балансу "работа / жизнь"
10:43
Трагедия в Иерусалиме: отец противится аутопсии тел дочерей
10:32
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
10:28
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp
10:16
Умер епископ-террорист, передававший Катюши ФАТХу
09:55
КНДР готовится к запуску межконтинентальной ракеты
09:26
Пожар в Иерусалиме: Мать убила дочерей и совершила суицид
09:20
Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
09:13
Конгресс "решительно" ответит на отмену санкций Трампом
08:54
Рухани: "Я настроен оптимистично о ситуации в стране"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus