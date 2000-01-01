02.01 11:55 MIGnews.com

ХАМАС выдвинул идею создания федерации с Иудеей и Самарией

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Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил, что федерация между территорией Иудеи и Самарии и сектором Газа может стать реальным решением продолжающегося разделения между ХАМАСом и ФАТХ."Федерация между территорией Иудеи и Самарии и сектором Газа может быть лучше, чем продолжающееся разделение", - сказал Муса Абу Марзук, заместитель председателя политбюро ХАМАСа.Федерация определяется как политическая организация, состоящая из частично самоуправляемых регионов.Разделение между ХАМАСом, который контролирует сектор Газа, и ФАТХ, который доминирует на территории Иудеи и Самарии, длится уже более девяти лет.Арабские и международные стороны предприняли многочисленные усилия по прекращению разделения, а также проводили надзор соглашений между двумя сторонами, которые в конечном итоге остались невыполненными.Абу Марзук добавил, что другие страны использовали модель федерации, чтобы объединить их страны, независимо от их географического размера.