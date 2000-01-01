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БАПОР выпрашивает дополнительных денег в ООН | Фото:01.12 09:06   MIGnews.com

БАПОР выпрашивает дополнительных денег в ООН

Организация Объединенных Наций призвала страны-члены выделить дополнительных 167 млн долларов для финансирования БАПОР на декабрь.

В ООН такие действия объяснили тем, что программы по финансированию образования, здравоохранения и других услуг окажутся в затруднительном положении, если денег не будет, передает The Jerusalem Post.

Призыв о помощи поступил на совещании Консультативной комиссии по БАПОР, которое состоялось в Иордании 25-26 ноября.

"БАПОР необходимо не менее 167 миллионов долларов с настоящего момента и до конца года, чтобы иметь возможность продолжать свои программы в области образования, здравоохранения, помощи, социальных услуг, благоустройства лагерей, микрофинансирования, защиты и экстренной помощи", – утверждает исполняющий обязанности генерального комиссара Кристиан Сондерс.

Сондерс призвал партнеров продолжить финансирование агентства, а от членов комитета, которые удерживают средства, потребовал немедленно их предоставить.


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