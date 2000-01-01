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Германия продолжает нападки на Израиль в ООН | Фото:01.12 08:36   MIGnews.com

Германия продолжает нападки на Израиль в ООН

Посол Германии в ООН поддержал антиизраильскую резолюцию, игнорируя просьбы Центрального совета евреев об изменении схемы голосования.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Пусть Германия снова проголосует за резолюцию ООН, в которой будет отмечен самый священный объект еврейского народа – Западная стена в Иерусалиме, Храмовая гора и исторический еврейский памятник. Старый город, как "оккупированная палестинская территория" – это безобразие", – возмутился раввин Авраам Купер.

По его словам, возникает вопрос: являются ли эти антиизраильские голосования в ООН велением МИД Германии, и отражает ли этот голос мнение канцлера Ангелы Меркель.

"Если ответ "нет", немецкий посол должен быть уволен. Если ответ положительный, мы настоятельно призываем канцлера немедленно пересмотреть свою ближневосточную политику. Ни одно правительство Германии никогда не должно участвовать в делегитимизации еврейской истории", – добавил он.

Что примечательно, за последние два года правительство Германии неоднократно нападало на Израиль в ООН. В частности, целых восемь раз представитель этой страны голосовал за антиизраильские резолюции. А в 2018 году – 16 раз.


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