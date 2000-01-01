01.12 07:40 MIGnews.com

Беннетт изучит проект острова возле Газы

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Министр обороны Нафтали Беннетт поручил сделать технико-экономическое обоснование безопасности проекта искусственного острова у побережья Газы.Согласно сообщению "12 Канала", на этой неделе он договорился с начальником Генштаба Авивом Кохави продвигать проект, а в будущем – изучить вопрос о создании международного аэропорта в Газе.Моше Яалон и Авигдор Либерман выступили против инициативы, однако Беннет поддержал идею, представленную несколько лет назад. Министр обороны считает ее творческим решением, которое облегчит жизнь гражданским в Газе."В течение многих лет я продвигал инициативу создания международного острова за пределами Газы в качестве единственного решения для контролируемого выхода гражданского населения в мир. На этой неделе я встретился с министром обороны Беннеттом, который, в отличие от своих предшественников, поддержал продвижение этой инициативы. Я сообщил премьер-министру Нетаниягу, и надеюсь, что мы скоро приступим к ее осуществлению", – сказал министр иностранных дел Исраэль Кац.