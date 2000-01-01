01.12 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Жуткая авария в Иерусалиме: погибли новорожденная и ее мать
. В ночь на 1 декабря страшная авария произошла в Иерусалиме. 19-летний обитатель деревни Акаб врезался в машину, стоявшую на светофоре на перекрестке Гиват Зеев на шоссе 443.
Шакед и Смотрич отказались ставить подписи в пользу Биби
. Министр транспорта Бецалель Смотрич (Еврейский Дом) и член Кнессета Аелет Шакед отказались ставить свои подписи под запросом с требованием поручить формирование правительства Биньямину Нетаниягу.
В Хевроне появится еще один еврейский квартал
. В Хевроне появится новый еврейский квартал, который будет находиться на месте заброшенного оптового рынка.
"Убей евреев": подростки избили пожилого раввина в Лондоне
. В пятницу, 29 ноября, группа подростков избила в лондонском районе Стэмфорд Хилл раввина, который приехал в Великобританию.
Опрос: израильтяне винят Нетаниягу в политическом тупике
. Израильтяне скептически относится к тому, что правительство будет сформировано к крайнему сроку, который истекает 11 декабря.
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