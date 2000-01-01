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01.12 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Жуткая авария в Иерусалиме: погибли новорожденная и ее мать. В ночь на 1 декабря страшная авария произошла в Иерусалиме. 19-летний обитатель деревни Акаб врезался в машину, стоявшую на светофоре на перекрестке Гиват Зеев на шоссе 443.

Шакед и Смотрич отказались ставить подписи в пользу Биби. Министр транспорта Бецалель Смотрич (Еврейский Дом) и член Кнессета Аелет Шакед отказались ставить свои подписи под запросом с требованием поручить формирование правительства Биньямину Нетаниягу.

В Хевроне появится еще один еврейский квартал. В Хевроне появится новый еврейский квартал, который будет находиться на месте заброшенного оптового рынка.

"Убей евреев": подростки избили пожилого раввина в Лондоне. В пятницу, 29 ноября, группа подростков избила в лондонском районе Стэмфорд Хилл раввина, который приехал в Великобританию.

Опрос: израильтяне винят Нетаниягу в политическом тупике. Израильтяне скептически относится к тому, что правительство будет сформировано к крайнему сроку, который истекает 11 декабря.


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