01.12 21:19 MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу предложил Ганцу ротацию - через полгода

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Согласно 13 каналу, Биньямин Нетаниягу на закрытых переговорах предложил Бенни Ганцу соглашение о ротации на посту премьер-министра. В соответствии с ним он будет служить премьер-министром в течение шести месяцев, прежде чем покинуть пост для лидера "Кахоль Лаван".Нетаниягу сообщил, что пообещал покинуть офис "без уловок", однако Яир Лапид препятствовал заключению сделки.12 канал также сообщает о предложении лидера "Ликуда". В нем говорится, что "Кахоль Лаван" рассматривает возможность того, что фракция Лапида Еш Атид в альянсе не войдет в коалицию до тех пор, пока Нетаниягу не уйдет.