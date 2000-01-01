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СМИ: Нетаниягу предложил Ганцу ротацию - через полгода | Фото:01.12 21:19   MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу предложил Ганцу ротацию - через полгода

Согласно 13 каналу, Биньямин Нетаниягу на закрытых переговорах предложил Бенни Ганцу соглашение о ротации на посту премьер-министра. В соответствии с ним он будет служить премьер-министром в течение шести месяцев, прежде чем покинуть пост для лидера "Кахоль Лаван".

Нетаниягу сообщил, что пообещал покинуть офис "без уловок", однако Яир Лапид препятствовал заключению сделки.

12 канал также сообщает о предложении лидера "Ликуда". В нем говорится, что "Кахоль Лаван" рассматривает возможность того, что фракция Лапида Еш Атид в альянсе не войдет в коалицию до тех пор, пока Нетаниягу не уйдет.


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