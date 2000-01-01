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Глава ООН: необходимо закончить войну с природой | Фото:01.12 20:46   MIGnews.com

Глава ООН: необходимо закончить войну с природой

Разрушительное воздействие глобального потепления, которое угрожает человечеству, является ответом природы, на которую напали, заявил в воскресенье, 1 декабря, глава ООН Антонио Гутерриш в преддверии ключевой климатической конференции.

"В течение многих десятилетий человеческий род воевал с планетой, и теперь планета сопротивляется", - сказал он, осуждая "совершенно неадекватные" усилия крупнейших экономик мира по сдерживанию загрязнения углеродом.

"Мы сталкиваемся с глобальным климатическим кризисом, и точка невозврата уже не за горизонтом, она видна и мешает нам". Гутерриш отметил во вторник отчет ООН, подтверждающий, что последние пять лет самые теплые в истории.

"Связанные с климатом стихийные бедствия становятся все более частыми, более смертоносными, более разрушительными". Здоровье человека и продовольственная безопасность находятся под угрозой, добавил он, отметив, что загрязнение воздуха приносит семь миллионов случаев преждевременной смерти ежегодно.

На прошлой неделе в докладе Программы ООН по окружающей среде был сделан вывод о том, что выбросы CO2 должны сократиться до 7,6 процента в год в течение следующего десятилетия, чтобы оставаться в пределах нормы. №Давайте будем ясны - до сих пор наши усилия по достижению этой цели были совершенно недостаточными", - сказал глава ООН.


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