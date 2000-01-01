02.12 07:08 MIGnews.com

Саудовская Аравия призвала к борьбе за права женщин

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Саудовская Аравия, которая возглавила G20 с 1 декабря вместо Японии, объявила о главных целях работы - это борьба с климатом и защита прав женщин. Об этом сообщил Deutsche Welle со ссылкой на заявление правительства королевства.Эр-Рияд заявил, что намерен бороться за то, чтобы "все люди — прежде всего женщины и молодежь — смогли бы жить, работать и быть успешными". Следующий саммит состоится 21-22 ноября на территории королевства - впервые в арабском мире.Саудовская Аравия занимает верхние строчки в антирейтенге по равенству полов. Тут женщинам запрещено покидать королевство и только недавно было позволено водить машину. Среди действий, которые женщина не может делать без разрешения мужчины - женитьба, выход на работу, трата денег и прогулки вне территории дома.