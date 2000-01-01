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Либерман и Дери обменялись `любезностями` в соцсетях | Фото:01.12 20:08   MIGnews.com

Либерман и Дери обменялись "любезностями" в соцсетях

Лидер партии "ШАС" Арье Дери и председатель "НДИ" Авигдор Либерман в воскресенье, 1 декабря, обменялись "любезностями" в социальных сетях на фоне провальных переговоров по коалиции между "Кахоль Лаван" и "Ликуд".

Министр внутренних дел написал: "Вы потребовали более 2 миллиардов шекелей для пенсионеров из бывшего Советского Союза, которые не работают и не платят налоги. Вы потребовали, чтобы Израиль открыл 17 иммиграционных отделений в бывших советских республиках, в государствах, в которых сомнительно, что вообще есть евреи. Итак, как вы можете смело обвинять харедим в вымогательстве?"

Дери также отверг утверждение Либермана о том, что "Кахоль Лаван" предложили партии "ШАС" четыре министерских должности в прошлом месяце, чтобы уговорить партию присоединяясь к ней в формировании правительства.

Либерман, отвечая на эти претензии, написал: "Кажется, у вас проблемы с пониманием прочитанного. Возможно, это является результатом отсутствия основных исследований в школах харедим. В своем посте я ничего не писал о вымогательстве харедим. Мои претензии против Нетаниягу и "Ликуда" в том, что они склоняются перед давлением несионистских партий "ШАС" и "Яадут а-Тора."


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