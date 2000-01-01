01.12 19:15 MIGnews.com

"Кахоль Лаван" и "Ликуд" завершили очередные переговоры

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В воскресенье, 1 декабря, прошли очередные переговоры между партиями "Кахоль Лаван" и "Ликуд" о потенциальном правительстве единства. По сообщениям СМИ, встреча не принесла результатов, которые позволили бы стране не проводить третий тур выборов.Источник из "Кахоль Лаван" сообщил веб-сайту Ynet, что страна "двигается к выборам" и "Ликуд" "отказывается сдавать правый блок". В официальном заявлении говорится, что встреча была дружеской, но "разрывы между обеими сторонами остаются значительными". Еще одна встреча может состояться позднее на этой неделе, заявили в партии Бенни Ганца.Переговоры, состоявшиеся в Кнессете, были созваны спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, который предпринимает последние усилия для того, чтобы стороны договорились о создании коалиционного правительства. В дополнение к участию во встрече, Эдельштейн также встретился с лидерами партий "НДИ", "Яадут а-Тора" и "ШАС".