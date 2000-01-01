01.12 18:36 MIGnews.com

Нетаниягу - странам ЕС: вам должно быть стыдно за себя

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В воскресенье, 1 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал европейских лидеров за их желание помочь Ирану обойти американские санкции. Он заявил, что странам ЕС "должно быть стыдно за самих себя" за то, что они помогают Ирану, который "убивает своих граждан для подавления антиправительственных протестов"."В Тегеране, в Багдаде, в Бейруте, люди выходят на улицы. Их убивают сотнями, но они продолжают протестовать. Тираны Тегерана расстреливают их безрезультатно. Они закрывают Интернет, но безрезультатно. Бесстрашный и расстроенный народ Ирана просто отказывается молчать", - заявил Нетаниягу в видеообращении."В Багдаде иранские соратники убили сотни иракцев. Но и здесь народ Ирака отказывается молчать. Они продолжают протестовать. В Бейруте бандиты "Хизбаллы" нападают на мирных демонстрантов, но и ливанцы тоже продолжают выходить.""Что заставляет этих людей рисковать своей жизнью и противостоять угнетателям? Ну, ответ прост. Они сыты по горло. Они сыты по горло коррупцией. Они сыты по горло упавшей экономикой. Они сыты по горло выкачиванием сокровищ стран и своей жизнью из-за иранских агрессивных войн в регионе.""И хотя народы Ближнего Востока смело противостоят Ирану и его приспешникам, вот абсурдная вещь: пока все это происходит, страны Европы работают над тем, чтобы обойти санкции США против Ирана. Пока иранский режим убивает свой народ, европейские страны спешат поддержать этот смертоносный режим. В то время как Иран бомбит нефтяные установки Саудовской Аравии, в то время как Иран рвется обогащать уран для ядерного оружия, европейские страны спешат успокоить Иран еще большими уступками.""Этим европейским странам должно быть стыдно за себя. Они ничему не научились из истории? Ну, видимо, нет. Они позволяют фанатическому террористическому государству разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, тем самым принося катастрофу себе и всем остальным."Далее Нетаниягу призвал европейских лидеров присоединиться к США и ввести санкции против Тегерана."Сейчас самое время изменить курс. Сейчас самое время усилить давление на Иран, а не ослабить его. Сейчас самое время присоединиться к США и усилить санкции против Ирана. Тем, кто выступает за умиротворение Ирана, я говорю следующее: история и ваш собственный народ будут судить вас строго. Измените курс сейчас."