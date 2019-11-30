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В США обеспокоились российским законом об иноагентах | Фото:01.12 06:26   MIGnews.com

В США обеспокоились российским законом об иноагентах

В Соединенных Штатах Америки обеспокоены одобрением Россией закона, позволяющего признавать физические лица иностранными агентами.

Об этом говорится на странице официального представителя Государственного департамента США Морганы Ортагус в Twitter.

Уточняется, что быстрое одобрение закона российским парламентом "может быть использовано для глушения независимых голосов".

"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по обеспечению свободы мнений, которые Лавров подтвердил на пресс-конференции ОБСЕ", — отметила Ортагус.



Государственная дума России приняла закон об иноагентах 21 ноября. Документ позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента. Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. В случае признания иноагентом такие физлица должны будут создавать юрлицо и маркировать распространяемые ими материалы.


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