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В США обеспокоились российским законом об иноагентах

We are alarmed by the Russian parliament’s rushed approval of more “foreign agent” legislation that can be used to stifle independent voices. We urge Russia to honor its commitment to freedom of expression, which #Lavrov reaffirmed at the OSCE Media Conference. @mfa_Russia — Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 30, 2019

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В Соединенных Штатах Америки обеспокоены одобрением Россией закона, позволяющего признавать физические лица иностранными агентами.Об этом говорится на странице официального представителя Государственного департамента США Морганы Ортагус в Twitter.Уточняется, что быстрое одобрение закона российским парламентом "может быть использовано для глушения независимых голосов"."Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по обеспечению свободы мнений, которые Лавров подтвердил на пресс-конференции ОБСЕ", — отметила Ортагус.Государственная дума России приняла закон об иноагентах 21 ноября. Документ позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента. Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. В случае признания иноагентом такие физлица должны будут создавать юрлицо и маркировать распространяемые ими материалы.