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Джонсон модернизирует стратегию обороны Британии | Фото:02.12 00:20   MIGnews.com

Джонсон модернизирует стратегию обороны Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести глобальный пересмотр стратегии безопасности, обороны и внешней политики в 2020 году.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Уточняется, что обновление системы обороны предполагает выход ВВС Великобритании на передовые позиции в сфере военно-космических технологий.

Джонсон уверен, что британцы должны провести "огромную технологическую модернизацию" всех сил безопасности, чтобы обезопасить страну и укрепить НАТО.


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