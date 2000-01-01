02.12 00:20 MIGnews.com

Джонсон модернизирует стратегию обороны Британии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести глобальный пересмотр стратегии безопасности, обороны и внешней политики в 2020 году.Об этом сообщает The Sunday Times.Уточняется, что обновление системы обороны предполагает выход ВВС Великобритании на передовые позиции в сфере военно-космических технологий.Джонсон уверен, что британцы должны провести "огромную технологическую модернизацию" всех сил безопасности, чтобы обезопасить страну и укрепить НАТО.