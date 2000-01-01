01.12 16:19 MIGnews.com

Количество солдат-харедим в ЦАХАЛ резко сократилось в 2018

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Число солдат-харедим в Армии Обороны Израиля резко сократилась в 2018 году, что стало первым падением более чем за десятилетие, сообщает Haaretz со ссылкой на Управление кадров ЦАХАЛа. В 2018 году число новобранцев харедим сократилось на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.Согласно опубликованным в воскресенье данным, в 2018 году в вооруженные силы призвали 2440 ультраортодоксальных солдат, что на 800 человек меньше запланированного. Напротив, в 2017 году было призвано 3070 ультраортодоксальных солдат, сообщил Haaretz.В ЦАХАЛе есть ряд подразделений, таких как боевой батальон Нетцах-Иегуда, в котором служит большинство солдат харедим. Число вновь призванных религиозных военнослужащих в нерелигиозных батальонах увеличилось с 19% в 2018 году до 40% в 2019 году.Согласно отчету декабря 2018 года Израильского института демократии, темпы интеграции харедим как в рабочой сфере, так и в военной значительно замедлились, что указывает на "тревожную" тенденцию в израильском обществе.