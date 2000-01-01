Израильтянин предстанет перед судом в Иордании

Власти Иордании решили привлечь к ответственности израильского гражданина, который проник в страну в октябре за незаконное проникновение и хранение запрещенных наркотических веществ, сообщает официальное информационное агентство королевства.
Представитель Иордании заявил, что суд начнется завтра, 2 декабря.
30 октября ЦАХАЛ подтвердил, что гражданин Израиля незаконно пересек границу с Иорданией и был допрошен иорданскими силами безопасности.
Kan News сообщило, что он - репатриант из бывшего Советского Союза, который разыскивался полицией и бежал из страны.