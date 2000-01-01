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Израильтянин предстанет перед судом в Иордании | Фото:01.12 16:00   MIGnews.com

Израильтянин предстанет перед судом в Иордании

Власти Иордании решили привлечь к ответственности израильского гражданина, который проник в страну в октябре за незаконное проникновение и хранение запрещенных наркотических веществ, сообщает официальное информационное агентство королевства.

Представитель Иордании заявил, что суд начнется завтра, 2 декабря.

30 октября ЦАХАЛ подтвердил, что гражданин Израиля незаконно пересек границу с Иорданией и был допрошен иорданскими силами безопасности.

Kan News сообщило, что он - репатриант из бывшего Советского Союза, который разыскивался полицией и бежал из страны.


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