01.12 16:00 MIGnews.com

Израильтянин предстанет перед судом в Иордании

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Власти Иордании решили привлечь к ответственности израильского гражданина, который проник в страну в октябре за незаконное проникновение и хранение запрещенных наркотических веществ, сообщает официальное информационное агентство королевства.Представитель Иордании заявил, что суд начнется завтра, 2 декабря.30 октября ЦАХАЛ подтвердил, что гражданин Израиля незаконно пересек границу с Иорданией и был допрошен иорданскими силами безопасности.Kan News сообщило, что он - репатриант из бывшего Советского Союза, который разыскивался полицией и бежал из страны.