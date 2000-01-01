01.12 15:26 MIGnews.com

ЦАХАЛ начал массовый набор новобранцев

עכשיו בכניסה ללשכת הגיוס: מגנומטר לגבעתי ומגנומטר לגולני. כנראה שחום וסגול לא מתערבבים טוב pic.twitter.com/CS8unUDz9y — צחי דבוש (@TsahiDabush) 1 декабря 2019 г.

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ЦАХАЛ начал массовый набор в полевые и боевые подразделения для проекта в ноябре и декабре этого года.Процесс прием бойцов начался во вторник и завершится 11 декабря, в течение которого тысячи бойцов должны будут отправиться в полевые подразделения.Мужчины и женщины необходимы главным образом для задействования в боевой подготовке или боевой поддержке, а также в других секторах армии. Подразделение ЦАХАЛа подготовило для новобранцев десятки тысяч ремней, беретов, униформы и комплектов одежды, включая инструменты и резиновые ленты. Солдатам - вегетарианцам или веганам дали возможности носить береты и обувь из искусственной кожи.Прибывшим солдатам также предоставят доступ к порталу ЦАХАЛа, предназначенному для медицинской информации и назначениях.