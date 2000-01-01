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Ирак: парламент поддержал отставку премьера | Фото:01.12 16:40   MIGnews.com

Ирак: парламент поддержал отставку премьера

Парламент Ирака 1 декабря одобрил большинством голосов отставку премьер-министра Аделя Абдель Махди.

За соответствующее решение проголосовал 241 депутат.

В частности, на заседании спикер парламента зачитал прошение Махди об отставке. Против соответствующего решения никто не стал высказываться.

"Мы обратимся к президенту республики, чтобы он выдвинул кандидатуру нового премьер-министра в соответствии с 76-й статьей конституции Ирака", – сказал по итогам голосования спикер парламента.

Теперь в течение 15 дней президент страны должен поручить формирование кабинета министров выдвиженцу от партийного блока, имеющего большинство в Совете представителей. Пока процесс не будет завершен, Махди продолжит исполнять свои обязанности.


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