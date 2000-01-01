01.12 15:06 MIGnews.com

Уда о новом еврейском квартале в Хевроне: опасный шаг

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Глава "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда осудил решение построить новый еврейский квартал в центре Хеврона.Такое заявление он сделал в ответ на сообщение министра обороны Нафтали Беннетта."Война за мир продолжается. Решение о строительстве нового поселения во втором по величине палестинском городе на Западном берегу является опасным шагом, который углубляет режим оккупации для миллионов палестинцев", – сказал он.Более того, Уда назвал решение о новом еврейском квартале – "мессианским и опасным видением правых".