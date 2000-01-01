01.12 14:44 MIGnews.com
Нетаниягу встретится с Помпео: названа дата
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится в Лондоне с государственным секретарем США Майком Помпео.
Переговоры состоятся в кулуарах саммита НАТО.
Ожидается, что Нетаниягу проведет в Лондоне два дня, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими политиками.
Премьер-министр вылетит в Лондон во вторник, 3 декабря. Более детальная информация пока не раскрывается.
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