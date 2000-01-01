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Нетаниягу встретится с Помпео: названа дата | Фото:01.12 14:44   MIGnews.com

Нетаниягу встретится с Помпео: названа дата

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится в Лондоне с государственным секретарем США Майком Помпео.

Переговоры состоятся в кулуарах саммита НАТО.

Ожидается, что Нетаниягу проведет в Лондоне два дня, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими политиками.

Премьер-министр вылетит в Лондон во вторник, 3 декабря. Более детальная информация пока не раскрывается.


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