01.12 14:44 MIGnews.com

Нетаниягу встретится с Помпео: названа дата

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится в Лондоне с государственным секретарем США Майком Помпео.Переговоры состоятся в кулуарах саммита НАТО.Ожидается, что Нетаниягу проведет в Лондоне два дня, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими политиками.Премьер-министр вылетит в Лондон во вторник, 3 декабря. Более детальная информация пока не раскрывается.