01.12 17:35 MIGnews.com

Опрос: израильтяне винят Нетаниягу в политическом тупике

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Израильтяне скептически относится к тому, что правительство будет сформировано к крайнему сроку, который истекает 11 декабря.Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Израильского института демократии, передает The Jerusalem Post.Так, 84% считают, что вероятность формирования правительства является либо умеренно низкой, либо очень низкой. И лишь 8,4% считают, что шансы высоки, в то время, как 7,7% воздержались от ответа.В свою очередь, 43,3% опрошенных винят в том, что правительство не было сформировано, Биньямина Нетаниягу. Еще 37,6% обвинили главу НДИ Авигдора Либермана и 7,3% обвинили лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца. 11,8 % не знают, кто виноват.Только 5,5% респондентов оптимистично думают о демократическом управлении в Израиле в обозримом будущем, 26,1% – умеренно оптимистичны, 37,6% – умеренно пессимистичны, 23,5% – очень пессимистичны и 7,3% ответили, что не знают, как ответить.Тем временем, 34,8% населения считают, что Нетаниягу пора уйти в отставку. Только 17,2% заявили, что он должен оставаться премьер-министром, пока идет судебное разбирательство. Около 15% сказали, что ему следует предоставить иммунитет, а 16,3% заявили, что Нетаниягу должен временно покинуть свой пост, 7,8% хотят, чтобы он признал вину, и 8,9% заявили, что не знают, как ответить.