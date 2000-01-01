01.12 04:10 MIGnews.com

Официально: премьер-министр Ирака подал в отставку

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В субботу, 30 ноября, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент прошение об отставке.Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.Накануне Абдул-Махди рассказал, что услышал послание шиитской религиозной инстанции (Абдул-Махди) о тяжких условиях в стране и неспособности органов власти справиться с ситуацией. Потому попросил парламент уволить его."Отставка важна, чтобы прекратить кризис", - отметил Абдул-Махди, попросив парламент как можно скорее выбрать ему замену, поскольку Ирак в нынешнем состоянии не потянет отсутствие управления.Соответствующее заявление он сделал на фоне антиправительственных акций протестов с требованием отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни.