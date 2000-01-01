Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Официально: премьер-министр Ирака подал в отставку | Фото:01.12 04:10   MIGnews.com

Официально: премьер-министр Ирака подал в отставку

В субботу, 30 ноября, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент прошение об отставке.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Накануне Абдул-Махди рассказал, что услышал послание шиитской религиозной инстанции (Абдул-Махди) о тяжких условиях в стране и неспособности органов власти справиться с ситуацией. Потому попросил парламент уволить его.

"Отставка важна, чтобы прекратить кризис", - отметил Абдул-Махди, попросив парламент как можно скорее выбрать ему замену, поскольку Ирак в нынешнем состоянии не потянет отсутствие управления.

Соответствующее заявление он сделал на фоне антиправительственных акций протестов с требованием отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:05
Придуман способ выявлять болезнь Паркинсона
01:59
Вещи мертвой Началовой превратили в экспонаты
23:42
Россия испытала новую гиперзвуковую ракету
23:00
Израильтянина раздавило между автобусами в Марокко
22:28
Ди Каприо внезапно обвинили в поджигании лесов Амазонии
22:00
Теракт в Лондоне: ИГ взяла на себя ответственность
21:37
Регев: это Уда и Тиби психопаты
21:15
Экс-депутата Кнессета обвинили в нападении на ребенка
20:44
Саар: я не заберу слова обратно
20:18
Медики рассказали, сколько можно пить алкоголя
19:43
Курды: мы хотим автономии в составе Сирии
19:12
Иорданский принц тайно встретился с президентом Израиля
18:40
Уда оскорбил Нетаниягу: "психопат и преступник"
18:33
Индустрия "VIP-алии"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus