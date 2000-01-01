01.11 18:44 MIGnews.com

В НАТО советуют РФ поменять свое поведение на мировой арене

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В НАТО считают, что с Россией невозможно нормально работать, пока она существенно не поменяет свое поведение на мировой арене, пока она не "будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства". Об этом сказано в заявлении по результатам заседания комиссии НАТО-Украина, которое прошло в четверг в Киеве, пишут СМИ.В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что осуждают и не признают присоединение Крыма к России.Также в НАТО осудили РФ за "продолжающееся наращивание военного присутствия" на полуострове.В альянсе отметили якобы имеющиеся нарушения прав человека в Крыму, в частности, прав крымских татар и призвали российскую сторону предоставить доступ международным организациям на полуостров.