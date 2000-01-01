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Нетаниягу: пресса растоптала достоинство моей жены 01.11 09:03   MIGnews.com

Нетаниягу: пресса растоптала достоинство моей жены

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в поддержку своей жены Сары и ночью 1 ноября опубликовал соответствующий пост в фейсбук. 

Нетаниягу пишет: “Мне больно видеть, как льют кровь моей жены и топчут ее достоинство. Каждый вечер они искажают характер моей жены, Сары. К несчастью, любой кто хочет ударить по мне - прежде всего наносит удар по ней и по нашему сыну - потоком непрекращающихся криминальных сливов, которые никто не расследует и никто не пытается остановить. Все бессмысленные расследования против нее ни к чему не привели. Семь дел против нее были закрыты даже до того, как их передали в суд”.


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