01.11 08:22 MIGnews.com

Сара Нетаниягу: меня раздавили как таракана

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12-й канал израильского ТВ вечером 31 октября слил очередную порцию материалов расследования “дела 4000”.Слив был посвящен показаниям супруги премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Сары Нетаниягу.Сара признала, что пыталась влиять на портал walla, но отрицает, что у этого есть какая-либо связь со слияние компаний Безек и yes.В ходе допросов Сара обвинила прессу в “распространении лжи”, в том, что та “давит меня как таракана”, а полицию - в “селективном применении закона”.На вопрос о том, видит ли премьер-министр ситуацию также как она, Сара ответила: “Мой муж более интеллектуален - но он говорит любому, кто готов выслушать, что это - диктатура лжи и запугивания, все что они говорят о нас - ложь. Они не пишут о том, что он делает ради государства. Это нечестно и болезненно. Я надеюсь, что когда-нибудь появится сбалансированный медиа -ландшафт, и я не должна буду жить в страхе и бояться говорить то, что думаю. Я хочу говорить о моей боли, о несправедливости, о селективном применении законов, они должны спросить, почему в медиа - только негатив обо мне. Если бы я была левой, женой левого премьера, они бы писали обо мне только хорошее. Жены других премьеров говорили делали то, что я говорю и делаю - но расследуют только меня”.На вопрос о том, является все вышеизложенное причиной того, что Нетаниягу оставил себе пост министра связи Сара ответила: “Я не знаю. Мы наиболее ненавидимые, наиболее отверженные. Ко мне и к премьер-министру относились самым нечестным образом. Есть мотивация - свергнуть правительство Ликуда. Мой муж - величайший лидер, его приветствуют во всем мире как короля, повсюду ему аплодируют. Он любимый лидер в мире, но он слаб в медиа. Все атакуют его и меня”.На вопрос о том, говорила ли она с владельцами walla Эловичами о необходимости о команде журналистов портала, Сара сказала: “Я могла сказать, что каждый нанимает тех работников, которые ему удобны. Нужно, чтобы сотрудники подходили вашей идеологии. Я помню эту атмосферу избегания и нежелания исполнять мои запросы. Ирис Элович обещала, что они будут более честными, но этого не произошло”.