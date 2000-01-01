01.11 06:55 MIGnews.com

Мандельблитт постановил, что ложные показания — истинны

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Юридический советник правительства Изриаля Авихай Мандельблитт отказался инициировать расследование в отношении прокурора тель-авивского округа Лиат Бен-Ари, курирующей дела Биньямина Нетаниягу.Расследование против Бен Ари потребовало начать Движение за Управление и Демократию.Мандельблитт отказался возбуждать дело о даче ложных показаний под присягой. Из-за подобных обвинений в свое время были вынуждены были подать в отставку несколько высокопоставленных сановников, включая министра юстиции Израиля.Скандал вокруг Бен Ари начался после публикации расследования журналиста Эли Ципори, утверждавшего, что Бен Ари дала ложные показания суде по трудовым конфликтам. Ципори также обвинил Бен Ари в том, что та угрожала подчиненной.Три года назад прокурор Элад Розенталь и Бен Ари позвонили заместителю Бен Ари адвокату Тали Наджари, Розенталь предупредил ее, что если та добровольно не подаст в отставку, она будет “побита и останется в синяках”. Бен Ари принимала активное участие в разговоре, и не знала, что он записывается. После этого она дала ложные показания в суде по трудовым конфликтам, утверждая, что не угрожала подчиненной.В своем письме юридический советник правительства прояснил, что изучил все документы относительно инцидента, включая текст заявления под присягой, стенограмму разговора Бен Ари с подчиненной, другие документы и не нашел оснований для возбуждения расследования или уголовного дела.По версии юридического советника, проблема была решена “в реальном времени”, в тот момент, когда она возникла - в начале 2016 года. Среди прочих, ей занимались дисциплинарный отдел комиссии гражданской службы. Никаких оснований для мер в отношении прокурора Бен Ари найдено не было.Мандельблитт сообщает о том, что с его точки зрения выглядит “загадочным”, почему именно в эти дни вновь возрождается скандал вокруг подчиненной Бен Ари - адвоката Наджари, несмотря на то, что о деле много писали и оно было разрешено в 2016 году.Мандельблитт утверждает, что на основании изучения всех релевантных обстоятельств и документов, и получения полной картины инцидента он пришел к заключению о том, что показания Бен Ари не были ложными и потому оснований для возбуждения дела против нее нет.Письмо юридического советника заканчивается следующим: “Юридический советник правительства желает однозначно разъяснить: "Правоохранительная система действует независимо, профессионально, беспристрастно и бесстрашно. Офис юридического советника честно - на благо общества и ради поддержания верховенства закона. Адвокат Лиат Бен Ари - заслуженный и опытный прокурор, на счету которого - множество достижений в борьбе с коррупцией. Юридический советник уверен в том, что Лиат Бен Ари продолжит бесстрашно бороться за правду и справедливость, ради Государства Израиль и его граждан".