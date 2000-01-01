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Турция обвинила Францию в поддержке терроризма | Фото:01.11 20:44   MIGnews.com

Турция обвинила Израиль и Францию в поддержке терроризма

Министерство иностранных дел Турции обвинило Францию и Израиль в поддержке террористов в Сирии.

Такое неожиданное заявление было обнародовано турецким внешнеполитическим ведомством 1 ноября, передает Anadolu.

Таким образом, в МИД ответили на решение Сената и Национального собрания Франции касателньо принятия резолюции, осуждающей военную операцию Турции в Сирии.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем решения Сената и Национального собрания Франции относительно операции. Очевидно, что Франция приняла это решение после того, как провалился план по созданию террористического государства в Сирии", – сказано в заявлении.

Франция и Израиль были одними из первых стран, которые решительно осудили наступление Турции в Сирии против курдов, которых Анкара называет террористами.

Позже французы прекратили экспорт оружия в Анкару, а еврейское государство начало рассматривать возможность отправки оружия силам, против которых выступает армия Эрдогана.

"Они хотели создать там (в Сирии, - ред.) террористическое государство. И я четко убежден, что это было спровоцировано Францией и Израилем", – отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.


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