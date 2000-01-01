01.11 18:00 MIGnews.com

Помощники Нетаниягу подали жалобу на полицию

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Два высокопоставленных чиновника от "Ликуда" попросили юридического советника правительства Авихая Мандельблитта прекратить расследование предполагаемого запугивания свидетеля по одному из уголовных дел против Биньямина Нетаниягу.Представители премьер-министра сослались на "череду незаконных действий" со стороны полиции и государственных обвинителей, передает The Times of Israel.В частности, правоохранители ранее конфисковали телефоны советников Нетаниягу Офера Голана и Йонатана Уриха. Они, в свою очередь, подали жалобу в суд по поводу "незаконного обыска" и просмотра их персональных данных на устройствах.Голан и Урих попросили провести расследование на счет подразделения полиции по борьбе с коррупцией "Лахав 433", уточнив, что следователи "признали существование внутренней группы для расследования так называемого дела 4000". В письме Мандельблиту они написали, что любые сведения с их телефонов были получены незаконным путем и должны быть исключены из доказательств.Отметим, что полиция проверила телефоны Уриха и Голана в рамках расследования давления со стороны высокопоставленных соратников премьер-министра Биньямина Нетаниягу на экс-главу его же партии Шломо Филбера, который должен был свидетельствовать о возможной коррупции со стороны премьера.Он был тогда генеральным директором Министерства связи. Филбера допросили по поводу участия в деле о взяточничестве, после чего он стал ключевым свидетелем.Урих и Голан подозреваются в том, что заказывали фургон к дому Филбера с громкоговорителем и отправили его к дому свидетеля по делу 4000, чтобы громогласно обвинить его во лжи.