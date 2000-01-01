Помощники Нетаниягу подали жалобу на полицию

Два высокопоставленных чиновника от "Ликуда" попросили юридического советника правительства Авихая Мандельблитта прекратить расследование предполагаемого запугивания свидетеля по одному из уголовных дел против Биньямина Нетаниягу.
Представители премьер-министра сослались на "череду незаконных действий" со стороны полиции и государственных обвинителей, передает The Times of Israel.
В частности, правоохранители ранее конфисковали телефоны советников Нетаниягу Офера Голана и Йонатана Уриха. Они, в свою очередь, подали жалобу в суд по поводу "незаконного обыска" и просмотра их персональных данных на устройствах.
Голан и Урих попросили провести расследование на счет подразделения полиции по борьбе с коррупцией "Лахав 433", уточнив, что следователи "признали существование внутренней группы для расследования так называемого дела 4000". В письме Мандельблиту они написали, что любые сведения с их телефонов были получены незаконным путем и должны быть исключены из доказательств.
Отметим, что полиция проверила телефоны Уриха и Голана в рамках расследования давления со стороны высокопоставленных соратников премьер-министра Биньямина Нетаниягу на экс-главу его же партии Шломо Филбера, который должен был свидетельствовать о возможной коррупции со стороны премьера.
Он был тогда генеральным директором Министерства связи. Филбера допросили по поводу участия в деле о взяточничестве, после чего он стал ключевым свидетелем.
Урих и Голан подозреваются в том, что заказывали фургон к дому Филбера с громкоговорителем и отправили его к дому свидетеля по делу 4000, чтобы громогласно обвинить его во лжи.