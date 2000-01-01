01.11 15:32 MIGnews.com

Мать Иссахар после свидания с дочерью: она плакала

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Мать арестованной на 7,5 лет в России Наамы Иссахар Яффа 1 ноября встретилась со своей дочерью в тюрьме.После свидания женщина рассказала о состоянии девушки и проблемах с "квотами на свидания", передает "Аруц Шева"."Она плакала, ей тяжело. Она хочет вернуть свою жизнь", – призналась Яффа Иссахар журналистам.На этой неделе мать израильтянки прилетела прилету в Москву. Сначала ей объявили, что общаться с дочерью на иврите она не имеет права. Позже ей и вовсе отказали встретиться с Наамой, объяснив это некой квотой на свидание. По телефону женщине также отказали пообщаться с девушкой."Я приеду к ней с переводчиком и сломаю двери тюрьмы, если ее не увижу. Я должна увидеть ее. Я хочу сказать дочери, что за нее борется государство, и мы обещаем, что сможем вытащить ее из тюрьмы. Государство пообещало, что вытащит Нааму. Я беспокоюсь о ее состоянии. Я не видела ее в течение двух недель, послала ей письмо, но нет никакого ответа", – говорила ранее Яффа.