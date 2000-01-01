Кац обсудил с руководством Греции проблемы Ближнего Востока
Министр иностранных дел Исраэль Кац обсудил с руководством Греции актуальные проблемы Ближнего Востока
Глава МИД Израиля Исраэль Кац, находящийся с официальным визитом в Греции, встретился 31 октября с премьер-министром, президентом и министром иностранных дел Греции.
В ходе встреч глава внешнеполитического ведомства Израиля попросил Грецию обусловить любую помощь Ливану отменой проекта высокоточных ракет на его территории. Кац также призвал Афины внести Хизбаллу в список террористических организаций.
Министр иностранных дел Исраэль Кац и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Визит министра Каца проходит одновременно с визитом начальника генштаба армии Греции в Израиль на фоне укрепления отношений между странами.
В ходе бесед обсуждалось укрепление взаимодействия между Иерусалимом и Афинами, углубление стратегического диалога на всех уровнях, включая политическую, военную и разведывательную сферы - в борьбе с общими угрозами.
Министр Кац предложил правительству Греции присоединиться к израильской инициативе по оказанию гуманитарной помощи курдскому населению на севере Сирии ввиду турецкого вторжения.
Министр иностранных дел Исраэль Кац и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Глава МИД Израиля попросил греческих партнеров по диалогу оказать поддержку Израилю в международных учреждениях. Кац также поднял вопрос открытия Офиса по продвижению интересов Греции в Иерусалиме, подобно тому, как это сделали другие страны.