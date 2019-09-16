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Удары по саудовской инфраструктуре: уроки для Израиля 01.10 16:31   MIGnews.com

Удары по саудовской инфраструктуре: уроки для Израиля

Военный обозреватель газеты Гаарец Амос Харель опубликовал анализ ситуации, сложившейся в результате ударов  по ключевым объектам саудовской нефтяной индустрии.

Харель пишет о том, что в мае этого года, в ответ на возобновление режима американских санкций аятоллы начали успешную военную кампанию в Заливе. За прошедшие пять месяцев иранцы, с помощью своих прокси в Йемене и Ираке, нанесли серию ударов по целям в ОАЭ и Саудовской Аравии. Большая часть этих целей связана с нефтяной индустрией или морским транспортом. Кампания проводилась систематически, последовательно и терпеливо.

Пиком этих атак стал комбинированный удар по крупнейшим в мире нефтяным заводам саудовской компании Saudi Aramco две недели назад. Иранцы продемонстрировали впечатляющие оперативные и планирующие возможности в ходе реализации своих планов. Комбинация ракет средней дальности и дронов нанесла удары по саудовским целям с опустошающей точностью. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Иранская угроза критически важной саудовской инфраструктуре".

Президент США Дональд Трамп все это знает - но не торопится нанести ответный удар. Он очень хорошо понимает, что любой ответный удар США будет означать полномасштабную войну во всем регионе. Со своей стороны, шейх Хасан Насралла и “Хизбалла” предупредили, что государства Залива “будут уничтожены” в результате подобной войны.

С израильской точки зрения, речь идет о формативном событии, которое определит происходящее в регионе на долгие годы вперед - независимо от того, что думает и как поступит президент Трамп.

Оперативные возможности, продемонстрированные Ираном превзошли все анализы и оценки израильского оборонного истеблишмента и выставляют в нелепом свете попытки “атак” Сил Аль-Кудс с территории Сирии за последние два года.

Ударные возможности такой точности представляют немедленную и серьезную угрозу израильскую стратегическую инфраструктуру - в особенности с учетом того, что она базируется на единичных объектах (международный аэропорт Бен-Гурион, электростанция в Хадере). Также стоит помнить о том, что в распоряжении “Хизбаллы” находится большая часть перечисленных иранских стратегических возможностей - или они могут быть ей переданы в случае чрезвычайной ситуации.

При подобных обстоятельствах Израилю. скорее всего, придется пересмотреть весь комплекс защиты от ракет, дронов и квадрокоптеров. Многоуровневая система перехвата, построенная за последние два десятилетия -  Arrow, Праща Давида и Железный Купол были пиком технологии своего времени. В будущем, с учетом разрыва в ценах между ракетами врага и ракетами-перехватчиками (стоимость последних превосходит стоимость первых в сотни раз), Израиль будет вынужден разработать альтернативы. Военно-политический истеблишмент намерен вновь изучить возможности лазерных систем перехвата - которые казались технологически незрелыми при принятии решений о многоуровневой ПРО более десяти лет назад.


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