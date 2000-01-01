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Брат Рухани угодил за решетку | Фото:01.10 15:40   MIGnews.com

Брат Рухани угодил за решетку

Во вторник, 1 октября, младший брат президента Ирана Хасана Рухани Хосейн Ферейдун был приговорен к пяти годам лишения свободы за коррупцию.

Об этом сообщает полуофициальное агентство Fars со ссылкой на официального представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейн Исмаили.

По данным издания, Ферейдун находится под следствием несколько лет из-за финансовых преступлений. В частности, его обвиняют в отмывании денег, оцениваемое в десятки миллиардов долларов. Также он обвиняется во взяточничестве при назначении руководителей иранских банков и лоббировании интересов в финансовых структурах.

Брата Рухани арестовали 16 июля 2017 года, а двумя годами позже он признал свою вину. Ранее он был высокопоставленным сотрудником министерства иностранных дел Ирана. Эксперты предполагали, что целью судебного разбирательства была компрометация президента страны.

Отметим, что ранее был объявлен смертный приговор одному из обвиненных в шпионаже в пользу США.


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