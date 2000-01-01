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Барак о Нетаниягу: `талантливый манипулятор` | Фото:01.10 16:10   MIGnews.com

Барак о Нетаниягу: "талантливый манипулятор"

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что Биньямин Нетаниягу является "талантливым манипулятором".

Об этом он сказал, комментируя возможность вступления в силу мирного плана США, передает The Jerusalem Post.

"У "Сделки века" Трампа больше шансов стать огромным достижением, даже прорывом, если во главе страны будет правительство, состоящее из так называемых "предателей", таких как я или Яир Голан, или Исаак Герцог. Почему? Потому что они действительно обсуждали бы все", – сказал Барак.

По его словам, единственное намерение Нетаниягу в отношениях с администрацией Трампа состоит в том, чтобы "манипулировать вещами", возложив вину на провал сделки на палестинцев.

"Нетаниягу провел много лет в дипломатии. В тех местах, где важно то, что вы говорите. Он не магический работник, а только талантливый манипулятор", – добавил Барак.


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