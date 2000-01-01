01.10 11:36 MIGnews.com

Премьер Малайзии обозвал Израиль "источником терроризма"

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что мировой причиной терроризма якобы является "создание Израиля путем захвата палестинской земли" и "изгнание арабского населения".С такой речью он выступил на Генеральной ассамблее ООН."С тех пор войны ведутся в странах, многие из которых связаны с созданием Израиля. И теперь у нас есть терроризм, которого не было раньше или, по крайней мере, был, но не в нынешних масштабах. Военные действия против террористических актов не увенчаются успехом. Нам нужно выявить причину и устранить ее. Но великие государства отказываются иметь дело с коренной причиной", – сказал он.По словам Мохамада, Малайзия приняла государство Израиль "как свершившийся факт", но не может согласиться с "вопиющим захватом палестинской земли"."Палестинцы не могут даже войти в поселения, построенные на их земле. Из-за создания Израиля в настоящее время возникла вражда против мусульман и ислама. Мусульмане обвиняются в терроризме, даже если они ничего не сделали. Мусульманские страны были дестабилизированы в результате кампании за демократию и смену режима", – добавил малазийский премьер.